Продажи водородных легковых автомобилей за год выросли на 82%

По данным британского аналитического агентства IDTechEx, в 2021 году продажи автомобилей на водородных топливных элементах (Fuel Cell) увеличилось почти вдвое. Наибольшего успеха добились компании Hyundai и Toyota.

Об этом сообщается на портале организации. По данным экспертов, значительных достижений в области реализации электромобилей на водородных топливных элементах (FCEV) добились компании Toyota и Hyundai. В частности, с выпуском седана Mirai второго поколения мировые продажи автомобилей Toyota с Fuel Cell увеличились более чем в три раза, с 1770 экземпляров в 2020-м до 5918 в 2021 году. Еще более впечатляющих результатов добилась компания Hyundai – количество водородных кроссоверов Nexo выросло с 6781 в 2020 году до 9620 – в 2021 году.

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Подобная динамика объясняется серьезными государственными субсидиями и поддержкой на национальном уровне. Например, в Калифорнии Toyota Mirai продавали скидкой 65% от розничной цены. Компания Toyota предлагала скидку $20 тысяч в дополнение к налоговым льготам на федеральном и местном уровнях в размере ($12,5 тысяч). Таким образом, покупателю автомобиль обходился не 50 с лишним тысяч долларов, а примерно в 18. Но и это еще не все. Чтобы еще больше "подсластить" сделку, Toyota предлагала топливный кредит в размере $15 тысяч на первые три года эксплуатации, т.е. примерно 100 тысяч км пользователь может проехать бесплатно.

Аналогичная история с Hyundai. Из 9620 экземпляров Nехо, проданных по всему миру в 2021 году, 88% реализовали в Южной Корее. Благодаря поддержке на государственном уровне, покупка кроссовера обходилась корейскому клиенту в пол цены – $30 тысяч вместо 60-ти.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие результаты водородное будущее автомобильной промышленности пока достаточно туманно. Причин здесь несколько, причем, отсутствие инфраструктуры водородных АЗС, – наименее значимая. Основная проблема заключается в большом количестве вредных выбросов при получении водорода, а также высокая стоимость самого водорода.

Toyota Mirai расходует 0,86 кг H2 на 100 км пробега. Таким образом, при использовании "серого" водорода выбросы СО2, которые необходимы на его производство, оцениваются в 94 г/км. У Nexo при расходе H2 на уровне 1 кг/100 км этот показатель составляет примерно 109 г/км.

В январе 2022 года мэрия французского Монпелье приняла решение отказаться от проекта Montpellier Horizon Hydrogеne стоимостью 29 млн евро по использованию муниципальных автобусов на водородных топливных элементах. Вместо них будут закуплены электробусы с обычными литий-ионными батареями. Подобное решение было принято после финансовой оценки проекта. Оказалось, что себестоимость 1 км пробега электробуса составляет 0,15 евро, а автобуса на водородных элементах – 0,95 евро.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС планируют увеличить производство "зеленого" водорода, поскольку цены на его производство постепенно снижаются. Это позволит активнее развивать направление электротранспорта на водородных топливных элементах.