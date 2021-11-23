Porsche займется выпуском электрических велосипедов

Немецкая компания Porsche намерена приобрести контрольный пакет акций хорватского производителя электровелосипедов Greyp Bikes. Ожидается, что сделка будет оформлена до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Greyp Bikes является дочерней компанией Rimac Automobili и была основана в 2013 году. В Porsche планирует приобрести контрольный пакет акций производителя электровелосипедов. Сделка еще юридически не завершена, но ожидается, что она будет окончательно оформлена до конца года.

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Электрические велосипеды занимают важное место в стратегии электрической мобильности компании Porsche и имеют большой потенциал. В марте 2021 года ассортимент велосипедов был расширен моделями Porsche eBike Sport и eBike Cross. Сейчас обе модели почти распроданы благодаря позитивной реакции покупателей. Сейчас ведется работа по обновлению имеющихся моделей Sport и Cross. Кроме того, Porsche продолжает свое давнее и успешное партнерство с немецкой велосипедной компанией Rotwild.

В течение следующих 5 лет компания Porsche планирует инвестировать в новые технологии 15 млрд евро: из них 6,5 млрд евро предназначено для расходов на разработки в области гибридизации и электрификации автомобилей; 5,5 млрд евро — на развитие цифровых технологий, включая интеллектуальную мобильность, автомобильные ИТ, инновации и новые бизнес-процессы; и 3 млрд евро планируется инвестировать в объекты, связанные с е-мобильностью, например, в инфраструктуру зарядки или здания для производства электромобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche подготовила самый мощный Cayman для гонок.