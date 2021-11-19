Porsche подготовила самый мощный Cayman для гонок

Сергей Иванов
Автоспорт
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Porsche подготовила самый мощный Cayman для гонок

Новый Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль адресован поклонникам автоспорта.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Помимо дорожной версии нового среднемоторного купе 718 Cayman GT4 RS компания презентовала версию Clubsport для кольцевых гонок.

Porsche начал предлагать Cayman GT4 Clubsport из поколения 981 в 2016 году. Всего к 2018 году был построен 421 болид. Модель следующего поколения, основанная на 718 Cayman GT4, дебютировала в 2019 году. Этот автомобиль также был чрезвычайно успешным; на сегодня таких выпущено около 500 экземпляров.

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Cayman GT4 Clubsport и Cayman GT4

Наиболее значительным изменением новинки 2022 модельного года является 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель. Этот высокооборотный силовой агрегат был позаимствован у гоночного Porsche 911 GT3 Cup. Его мощность составляет 500 л.с., что на 75 л.с. больше, чем у предыдущей версии GT4 Clubsport. В паре с ним работает новая 7-ступенчатая роботизированная коробка передач PDK. Этот тандем позволил улучшить скоростные и динамические показатели новинки. Омологированный автомобиль готов к эксплуатации сразу же с завода и может использоваться в гоночной серии SRO во всем мире без дальнейших модификаций.

Наиболее значительным изменением новинки 2022 модельного года является 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель

Модификации шасси положительно сказались на управляемости 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Новинка получила новые регулируемые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Высота автомобиля, угол развала и схождения колес также регулируются. Кроме того, теперь доступны три разных коэффициента жесткости пружин для переднего и заднего мостов.

Специальные воздуховоды в капоте предназначены для более эффективного охлаждения эффективной тормозной системы, оснащенной стальными тормозными дисками диаметром 380 мм. Система управления курсовой устойчивостью Porsche (PSM) разработана специально для гоночных трасс и включает в себя переключатель антипробуксовочной системы, ABS и обновленную систему курсовой стабилизации.

718 Cayman GT4 RS Clubsport получил комплект новых аэродинамических элементов, которые увеличивают прижимную силу

718 Cayman GT4 RS Clubsport получил комплект новых аэродинамических элементов, которые увеличивают прижимную силу. Дефлекторы в крыльях колесных арок заимствованы у 911 GT3 R, а полностью закрытая нижняя часть кузова оптимизирует поток воздуха к диффузору. Также на автомобиле установили новое заднее антикрыло крыло с расширенным диапазоном регулировок.

На автомобиле установили новое заднее антикрыло крыло с расширенным диапазоном регулировок

Предыдущий 718 Cayman GT4 Clubsport был первым серийным автомобилем для гонок, в котором использовались детали кузова из композитного материала на основе льняных волокон вместе карбонового. В новинке помимо дверей и заднего антикрыла из этого материала изготовлены капот, крылья, передние аэродинамические элементы и руль.

Автомобиль получил каркас безопасности, гоночное сиденье Recaro, 6-точечные ремни безопасности, защитные сетки, систему пожаротушения и встроенные пневматические домкраты

Автомобиль получил каркас безопасности, гоночное сиденье Recaro, 6-точечные ремни безопасности, защитные сетки, систему пожаротушения и встроенные пневматические домкраты. Бак вмещает до 115 литров горючего. Кроме того, Porsche предлагает две различные выхлопные системы, позволяющие GT4 RS Clubsport конкурировать на трассах с более жесткими ограничениями по уровню шума. Автомобиль также позволяет установить дополнительную светотехнику и имеет технологические отверстия в капоте для быстрой заправки, чтобы болид можно было быстро переоборудовать для ночных гонок на выносливость.

Как сообщал ранее , компания Porsche провела в Лос-Анджелесе презентацию нового электрокара Taycan GTS с двумя типами кузова.

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