Porsche подготовила самый мощный Cayman для гонок

Новый Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль адресован поклонникам автоспорта.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Помимо дорожной версии нового среднемоторного купе 718 Cayman GT4 RS компания презентовала версию Clubsport для кольцевых гонок.

Porsche начал предлагать Cayman GT4 Clubsport из поколения 981 в 2016 году. Всего к 2018 году был построен 421 болид. Модель следующего поколения, основанная на 718 Cayman GT4, дебютировала в 2019 году. Этот автомобиль также был чрезвычайно успешным; на сегодня таких выпущено около 500 экземпляров.

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Наиболее значительным изменением новинки 2022 модельного года является 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель. Этот высокооборотный силовой агрегат был позаимствован у гоночного Porsche 911 GT3 Cup. Его мощность составляет 500 л.с., что на 75 л.с. больше, чем у предыдущей версии GT4 Clubsport. В паре с ним работает новая 7-ступенчатая роботизированная коробка передач PDK. Этот тандем позволил улучшить скоростные и динамические показатели новинки. Омологированный автомобиль готов к эксплуатации сразу же с завода и может использоваться в гоночной серии SRO во всем мире без дальнейших модификаций.

Модификации шасси положительно сказались на управляемости 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Новинка получила новые регулируемые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Высота автомобиля, угол развала и схождения колес также регулируются. Кроме того, теперь доступны три разных коэффициента жесткости пружин для переднего и заднего мостов.

Специальные воздуховоды в капоте предназначены для более эффективного охлаждения эффективной тормозной системы, оснащенной стальными тормозными дисками диаметром 380 мм. Система управления курсовой устойчивостью Porsche (PSM) разработана специально для гоночных трасс и включает в себя переключатель антипробуксовочной системы, ABS и обновленную систему курсовой стабилизации.

718 Cayman GT4 RS Clubsport получил комплект новых аэродинамических элементов, которые увеличивают прижимную силу. Дефлекторы в крыльях колесных арок заимствованы у 911 GT3 R, а полностью закрытая нижняя часть кузова оптимизирует поток воздуха к диффузору. Также на автомобиле установили новое заднее антикрыло крыло с расширенным диапазоном регулировок.

Предыдущий 718 Cayman GT4 Clubsport был первым серийным автомобилем для гонок, в котором использовались детали кузова из композитного материала на основе льняных волокон вместе карбонового. В новинке помимо дверей и заднего антикрыла из этого материала изготовлены капот, крылья, передние аэродинамические элементы и руль.

Автомобиль получил каркас безопасности, гоночное сиденье Recaro, 6-точечные ремни безопасности, защитные сетки, систему пожаротушения и встроенные пневматические домкраты. Бак вмещает до 115 литров горючего. Кроме того, Porsche предлагает две различные выхлопные системы, позволяющие GT4 RS Clubsport конкурировать на трассах с более жесткими ограничениями по уровню шума. Автомобиль также позволяет установить дополнительную светотехнику и имеет технологические отверстия в капоте для быстрой заправки, чтобы болид можно было быстро переоборудовать для ночных гонок на выносливость.

Как сообщал ранее , компания Porsche провела в Лос-Анджелесе презентацию нового электрокара Taycan GTS с двумя типами кузова.