Почти 1 миллион авто было ввезено в Украину в 2021 году

За 2021 год в Украину ввезли около 1 млн автомобилей. Это на 58% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, основываясь на результате анализа транспортного реестра, опубликованного ДСЦ МВД на портале открытых данных при содействии Минцифры.

Всего в Украину было ввезено 944100 автомобилей. Для сравнения в 2020 году этот показатель был на уровне 598984 машин.

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Следует отметить, что постепенно растет количество ввозимых в Украину электрокаров. Если в 2020 году в Украине их было 7311, то в прошлом году – более 10 тысяч (+37%). Но, несмотря на значительный количественный прирост, доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается незначительной.

Самыми популярными брендами электромобилей в Украине в прошлом году стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault и Volkswagen. Именно эти бренды составляют львиную долю (68%) импортированных в Украину электромобилей (6858 из 10053). Первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV – на их долю приходится 44% ввезенных в Украину автомобилей (4432 ед.).

Популяризации электрических автомобилей в Украине способствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за 1 кВтч. Это позволяет сократить максимальную стоимость акциза до 100 евро. Более того, до 31 декабря 2022 за растаможку электрического авто не придется платить пошлины и НДС. Также следует отметить, что владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами, который заложен в стоимость традиционного топлива.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, власти хотят, чтобы к 2030 году 75% автопарка в Украине было электрическим.