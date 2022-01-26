75% автопарка в Украине будет электрическим к 2030 году

План подготовили британские консультанты в тесном взаимодействии с представителями Укравтодора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект является частью пакета реформ, реализуемого Укравтодором в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития.

Ключевые направления плана:

развитие сети зарядных пунктов на автомобильных дорогах государственного значения;

разработка и внедрение мер по обеспечению устойчивости финансирования дорог;

содействие электрификации транспортных средств в сфере дорожного хозяйства.

На 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано более 33 тысяч электромобилей. Только в прошлом году украинцы приобрели 8,8 тыс. авто с электродвигателем. Согласно стратегическим целям государства количество электромобилей должно значительно возрасти. Ежегодное количество реализаций авто с электродвигателем к 2030 году планируется увеличить в более чем 10 раз. Национальная транспортная стратегия Украины предусматривает увеличение доли электротранспорта до 75% к 2030 году.

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"Последние несколько лет спрос на современный электротранспорт в Украине постоянно растет. Так, например, в 2021 году приобретен и поставлен на учет на 19% больше электрокаров, чем в 2020 году. Однако в общей структуре их все еще мало: за прошлый год первую регистрацию получили 620,7 тысячи автомобилей, из них всего 1,4 % – с электродвигателем, среди сдерживающих факторов – отсутствие базовой инфраструктуры, пока у нас малое количество зарядных станций, особенно когда речь идет о межрегиональных путешествиях, поэтому поддержка Укравтодора, отвечающего за развитие. государственных дорог, здесь является ключевой" – рассказывает Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

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