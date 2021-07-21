Pininfarina показала первый серийный суперкар Battista

Знаменитое итальянское дизайн-ателье Pininfarina презентовала первый серийный экземпляр своего новейшего электрического гиперкара Battista. Автомобиль имеет в своем арсенале силовой агрегат мощностью 1900 л.с.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Первый экземпляр создан для американского клиента и вдохновлен атмосферой Нью-Йорка. В дизайне экстерьера использованы синий, красный и белый цвета, которые удачно контрастируют между собой. Оригинальная цветовая палитра является частью фирменной программы персонализации, которая доступна каждому из 150 заказчиков модели Pininfarina Battista.

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Силовая установка гиперкара, состоящая из четырех электромоторов, выдает 1900 лошадиных сил и обеспечивает разгон с места до "сотни" за 2 секунды. Максимальная скорость достигает 350 км/ч, а заявленный запас хода – 500 км. Для максимального снижения веса автомобиль получил карбоновый монокок и кузовные панели, изготовленные из углепластика. Все электрические компоненты для гиперкара поставляет хорватская компания Rimac, недавно объединившаяся с Bugatti.

Интерьер отделан кожей, алькантарой и углепластиком. Покупатели смогут выбрать собственные цвета отделочных материалов, чтобы максимально персонализировать свой экземпляр автомобиля. Для этого их пригласят посетить дизайн-центр компании в Камбиано. Кроме того, в рамках визита у них будет возможность посетить фирменную коллекцию музея компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Pininfarina примет участие в создании электрического пикапа для американской компании Hetcules .