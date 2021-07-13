Pininfarina поможет стартапу Hercules в создании электропикапа

Известное итальянское дизайн-ателье Pininfarina поможет американскому стартапу Hercules Electric Vehicles в создании электрического пикапа Alpha, а также последующих моделей марки. Соответствующее соглашение подписали руководители двух компаний.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Hercules Electric Vehicles была образована в 2018 году инженером Джеймсом Бреером. Он долгое время работал в концерне General Motors и накопил солидный инженерный и конструкторский опыт. В частности, он участвовал в создании таких моделей, как Chevrolet Spark и Chevrolet Volt.

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Первенцем новообразованного предприятия станет пикап Hercules Alpha. Для удешевления производства в основе конструкции будет лежать обновленный Nissan Titan, но электрическая "начинка" будет собственной разработки. Ожидается, что электрический силовой агрегат будет развивать порядка тысячи "лошадок" и примерно такой же крутящий момент.

Среди интересных особенностей новинки – солнечная панель, вмонтированная в крышку багажного отделения. Она сможет генерировать 1,2 кВт электроэнергии. Этого хватит, чтобы дополнительно преодолеть до 26 км. Кроме того, инвертор на 8 кВтч позволит подключать к машине дополнительные световые приборы, электроинструмент или использоваться для подзарядки легкого электротранспорта (самокатов, ховербордов или гироскутеров).

В свою очередь компания Pininfarina привнесет в облик и интерьер новинки нетривиальные решения. Кроме того, планируется, что она будет участвовать в создании других моделей Hercules.

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