Первый электрокар Volvo стал доступен для заказа в Украине

В Украине стартовали официальные продажи первого в истории марки Volvo электрического кроссовера. Стоимость XC40 Recharge начинается с 1,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебютировавший в 2020 году, XC40 Recharge получил оригинальный облик в современной стилистике шведского бренда. В Украине первые экземпляры кроссовера ожидаются в июле.

Автомобиль имеет в своем арсенале электрический силовой агрегат мощностью 408 л.с. и полный привод. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с. Запас хода составляет порядка 400 км, а от 0 до 80% емкости батареи можно пополнить за 40 минут на станции быстрой зарядки.

XC40 Recharge стал не только первым электромобилем компании, но и первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. ПО для работы медиа системы и устранение ошибок, которые могут влиять на безопасность движения, можно обновлять "по воздуху". Все изменения отображаются на дисплее электрокара.

В течение первых 3-х лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное сервисное обслуживание и Roadside Assistance – программу помощи в дороге.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали официальные продажи электромобиля Nissan Leaf, а также электрического кроссовера BMW iX.