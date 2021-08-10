Tesla Cybertruck отправится на конвейер не раньше 2022 года

Американская компания Tesla планирует начать производство электрического пикапа Tesla Cybertruck не ранее 2022 года. Выпуск модели будет организован на фабрике в Техасе.

О задержке с выпуском модели сообщили при объявлении итогов деятельности во втором квартале текущего года. Напомним, что громкий дебют футуристического пикапа состоялся осенью 2019 года. Планировалось, что первые покупатели смогут получить свои машины до конца 2021 года, но сроки производства вновь перенесли. На этот раз на 2022 год.

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Стоит отметить, что подобная ситуация с продукцией компании Tesla происходит регулярно. Например, в ноябре 2017 года были представлены две модели – магистральный тягач Tesla Semi и второе поколения Tesla Roadster. Но до сих пор они так и не попали на конвейер.

Причин для регулярного переноса производства хватает. Это и пандемия коронавируса, и проблемы с нехваткой полупроводников, и активные инвестиции в проекты по освоению космоса. Кроме того, не стоит забывать о строительстве в разных странах мира новых фабрик по производству автомобилей и аккумуляторов. Все это требует значительных инвестиций.

Пока же была обновлена страница онлайн-конфигуратора Cybertruck. В ней отмечается, что клиенты смогут закончить процесс "по мере приближения производства в 2022 году".

Недавно, говоря о Tesla Cybertruck, вице-президент компании Ларс Морави сказал, что "Cybertruck в настоящее время находится на стадии альфа-тестирования", и подтвердил, что он будет использовать различные элементы конструкции от Model Y.

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