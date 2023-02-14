Новый Porsche Taycan замечен на тестах

Немецкая компания Porsche проводит тесты обновленной модели электрического спорткара Taycan. Автомобиль заметили на испытаниях в Скандинавии. Ожидается, что для модели подготовят мощную версию с тремя электромоторами суммарной мощностью свыше 1000 "лошадок".

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Об этом сообщает портал Carscoops. Электрический Porsche Taycan готовится к обновлению и модернизации. Опытные образцы седана, Sport Turismo и Cross Turismo в глубоком камуфляже заметили на зимних тестах в Швеции.

Новинки получат иную светотехнику, а также ряд изменений в дизайне кузова, направленных на оптимизацию аэродинамики. Taycan получит новые бамперы, капот и ряд других деталей. Несомненно, свой вклад в обновление внесут и дизайнеры интерьера, а также специалисты по бортовым электронным системам и мультимедиа. Но главные перемены ожидаются в технической "начинке".

Напомним, что базовая версия Taycan имеет в своем арсенале 408-сильный силовой агрегат, а топовая версия Taycan Turbo S – 761 л.с. По предварительным данным в линейке появится еще более мощный вариант с тремя электромоторами мощностью свыше 1000 л.с., которая сможет дать бой Tesla Model S Plaid (1020 л.с.) и Lucid Air Sapphire (1200 л.с.). Презентация обновленных электрокаров запланирована на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche отметила 75-летие первого спорткара концептом Vision 357.