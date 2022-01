Новая батарея обеспечила Tesla запас хода 1210 км

Американская компания Our Next Energy (ONE) представила новую тяговую батарею Gemini, которая обеспечивает впечатляющий запас хода. Оснащенная этой АКБ Tesla смогла проехать 1210 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основанная в 2020 году в Мичигане компания Our Next Energy (ONE) провела испытания своей новой батареи Gemini.

Батарею емкостью 203,7 кВтч установили на место штатной АКБ Tesla. С ее помощью седан смог преодолеть по дорогам общего пользования 1210 км со средней скоростью 88 км/ч. Кроме того, на закрытом полигоне автомобиль показал еще более впечатляющий результат – 1419 км с аналогичной скоростью. Для сравнения, Tesla Model S Long Range+ оснащается батареей емкостью 103,9 кВтч, а запас хода достигает 652 км.

Видео дня

Современные электромобили имеют ограниченный диапазон, что препятствует их массовому распространению. Кроме того, примерно 35% пробега "съедается" из-за высокой скорости, погодных условий или рельефа. Благодаря инновациям, используемым в батарее ONE Gemini, удалось получит вдвое большую емкость при аналогичных размерах. Это, в свою очередь, позволило существенно увеличить запас хода на одной зарядке. Появление батарей ONE Gemini на рынке запланировано на 2023 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla смогла существенно увеличить свои продажи в минувшем году.