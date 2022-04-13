Nissan покажет в Нью-Йорке обновленный Leaf

Японская компания Nissan представит на автошоу в Нью-Йорке обновленный электромобиль Leaf. Новинка будет доступна в двух комплектациях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Покупатели, которые планируют приобрести популярный электрический хэтчбек Nissan Leaf получат возможность выбора из двух вариантов комплектации – Leaf S и Leaf SV Plus. Обе версии представят на предстоящей автомобильной выставке в Нью-Йорке.

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Версия 2023 модельного года получила обновленный дизайн облицовки радиатора, молдинг на переднем бампере, а также тонированную светотехнику. Логотип Nissan получил подсветку и новый фирменный дизайн. Также для лучшей аэродинамики автомобиль получил дефлекторы нового дизайна, модернизированные задний диффузор и спойлер.

В салоне появилась иная фирменная эмблема на рулевом колесе, новую анимацию на приборной панели, а также незначительные отличия в отделке. Еще одним отличием более дорогой версии в 17-дюймовых алюминиевых дисках с оригинальным рисунком.

Версия S оснащается литий-ионной батареей на 40 кВтч и электромотором мощностью 149 л.с. и моментом 320 Нм. Более дорогая SV Plus имеет в своем арсенале батарею на 60 кВтч и мотор с отдачей 217 л.с. и 339 Нм.

Кроме того, SV Plus получил систему полуавтоматического управления ProPilot Assist, которая включает интеллектуальный круиз-контроль, функцию удержания в полосе, а также возможность остановки и последующего начала движения в зависимости от дорожной ситуации.

У дилеров обновленный Nissan Leaf ожидается летом нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показал новую версию модели Pathfinder.