NASA показала транспорт для космонавтов лунной миссии

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показала перспективный транспорт, который будет использоваться для перевозки космонавтов новой лунной миссии Artemis II. К кораблю их доставят электрические вены Canoo.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Когда астронавты покинут свои каюты в Космическом центре Кеннеди во Флориде и отправятся на выполнение лунной миссии Artemis II, за доставку экипажа к космическому кораблю "Орион" будет отвечать электровэны от компании Canoo Technologies.

Флот будет состоять из трех электрокаров Canoo LV, предназначенных для перевозки полностью экипированных астронавтов, их группы поддержки и оборудования на девятимильном участке дороги от здания управления и контроля имени Нила Армстронга до стартовой площадки. Новые транспортные средства будут адаптированных к уникальным потребностям NASA. В частности, все вэны должны вмещать восемь человек, включая четырех полностью экипированных членов экипажа.

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Новые экологически чистые машины заменят прежние серебристые кемперы Airstream Astrovan 1983 года выпуска, которые доставляли экипажи космических шаттлов на стартовую площадку. Кроме того, новенькие электромобили от Canoo Technologies будут использоваться для поддержки других предстартовых операций, а также для обучения и репетиций обратного отсчета запуска.

Напомним, что новая лунная миссия "Артемида II" запланирована на вторую половину будущего года. Она предусматривает полный облет Луны, а спустя два года американцы намерены провести высадку космического десанта на спутник Земли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американский концерн General Motors будет строить луноходы для NASA.