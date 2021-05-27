General Motors будет строить луноходы для NASA

Американские компании Lockheed Martin и General Motors совместно будут разрабатывать новое поколение луноходов для перевозки астронавтов по поверхности Луны. Проект стартовал в рамках программы NASA Artemis по освоению космоса.

Об этом сообщает пресс-служба концерна GM. Два производителя объединят усилия по созданию новых транспортных средств Lunar Terrain Vehicle (LTV), которые можно будет использовать во время путешествия астронавтов на Луну (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Программа NASA Artemis предполагает отправку людей на Луну, где они будут исследовать и проводить научные эксперименты с использованием различных луноходов. NASA поставило перед отраслью задачу разработать лунный вездеход, который позволит астронавтам исследовать лунную поверхность дальше, чем когда-либо прежде. LTV – первый из целого ряда транспортных средств, необходимых для космонавтов.

Чтобы поддержать миссию NASA, Lockheed Martin и General Motors разработают уникальный вездеход с инновационными возможностями. Он поможет астронавтам исследовать поверхность Луны и способствовать открытиям в местах, где люди ранее еще не были.

В частности, специалисты GM будут отвечать за ходовую часть и электрическую составляющую вездехода. У концерна есть большой опыт работы с NASA. В 60-70-е годы компания изготовила, протестировала и интегрировала инерциальные системы наведения и навигации для всей программы Apollo Moon, включая Apollo 11 и первую высадку человека в 1969 году. GM также помогала в разработке электрического лунного вездехода Apollo, включая шасси для LRV, который использовался во многочисленных миссиях "Аполлона".

В отличие от луноходов Apollo, которые преодолели всего 7,6 км от места посадки, лунные аппараты нового поколения позволят преодолевать значительно большие расстояния для поддержки первых экскурсий на южный полюс Луны, где холодно, темно, а местность имеет более сложный рельеф.

Автономные беспилотные системы позволят вездеходам подготовиться к высадке людей, обеспечат перевозку грузов, а расширят диапазон и эффективность научных экспериментов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американское космическое агентство NASA озвучило задачи, которые поставят перед астронавтами во время экспедиции на Луну.