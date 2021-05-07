Mercedes-Benz расширил семейство электрокроссов EQA

Немецкая компания Mercedes-Benz продолжает расширять предложение в сегменте электрокаров. На этот раз гамму пополнили полноприводные электрокроссы EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К уже имеющемуся в семействе моноприводному EQA 250 добавились новые версии.

EQA 300 4Matic получил в свое распоряжение 228-сильный силовой агрегат, развивающий крутящий момент 390 Нм. Он позволяет новинке разгоняться до первой "сотни" за 7,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

Его более мощный собрат EQA 350 4Matic имеет в своем активе 292 л.с. и 520 Нм. В результате на спринт от 0 до 100 км/ч ему потребуется всего 6 секунд. "Максималка" при этом ограничена теми же 160 км/ч.

Обе новинки оснащены литий-ионной батареей емкостью 66,5 кВтч. Этого хватит, чтобы преодолеть без остановки соответственно 426 и 432 км по циклу WLTP.

С учетом более высокого "статуса" в модельной иерархии, кроссоверы получили богатое оснащение, в которое вошли LED-фары, электропривод багажника и 18-дюймовые легкосплавные диски. Покупатели также получат спортивный руль с кожаной отделкой, амбиентную подсветку с комбинацией из 64 цветов, навигационную систему и комфортабельные кресла с четырьмя регулировками в поясничной области.

Автомобили уже доступны для заказа. В Германии стоимость EQA 300 4Matic стартует с €53 538, а за EQA 350 4Matic просят не менее €56 215. Но с учетом государственной поддержки покупателям электрические кроссоверы обойдутся в €45 443 и €48 515 соответственно.

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