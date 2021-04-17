Лучшие электромобили 2021 года: фото и характеристики

Сегмент электромобилей растет. Значит, впереди нас ждет больше интригующих моделей, которые не наносят вред окружающей среде. Во всяком случае, так принято считать.

Как бы там ни было, мы в Auto Oboz собрали наиболее важные, крутые и технологичные электрокары 2021 года. Многие из них способны дать фору мощнейшим бензиновым автомобилям.

Немецкий бренд усиливает позиции в электромобильном сегменте с помощью спортивного седана Audi e-tron GT. Ближайший родственник – Porsche Taycan, что сразу говорит о высокой производительности. В самом мощном исполнении RS силовая установка выдает 600 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с. Цена – от $100 000, но только за базовый вариант, который предлагает около 500 л.с. Тоже неплохо. Максимальный запас хода – 490 км.

BMW i4 – электрическая модификация модели 4 Series. В целом автомобиль выглядит привычно для баварского бренда, но здесь заметны уникальные синие акценты и эффектная панель на месте традиционной сдвоенной решетки. Запас хода обещают на уровне 590 км, а самое мощное исполнение автомобиля предложит мощность 530 л.с.

BMW iX – еще одна новинка. На этот раз в наиболее популярном сегменте кроссоверов. Два электромотора iX выдают 500 л.с., а заряда 100-киловаттной батареи хватит на преодоление 600 км.

Корейская компания немного задержалась в сегменте доступных массовых автомобилей. Поэтому новый электромобиль Kia EV6 полностью отражает стремление выступить среди самых быстрых, мощных и технологичных машин. В этом помогут 600-сильная установка и разгон до 100 км/ч за 3,5 с. Это самая высокопроизводительная модель Kia. Запас хода превышает 500 км.

Lucid Air – первая серийная модель бренда, ориентированного на премиальный сегмент. Можно подумать, что основной соперник – Tesla. Но эта компания не производит дорогих электромобилей, даже несмотря на то, что продает их за высокую цену. Главным конкурентом в Lucid для себя видят Mercedes. Значит, стоит рассчитывать на качество и невероятный уровень роскоши.

Собственно, Lucid Air уже все это продемонстрировал. В дополнение модель предлагает 800 л.с. и 830 км запаса хода. Все это – за $160 000. Но есть варианты и доступнее. Например, за базовый 480-сильный электрокар попросят $77 000.

Легендарная немецкая компания, кажется, утомилась наблюдать за стартапами, которые один за другим выводят на рынок свои электрокары с громкими характеристиками. Восстановить баланс сил призван роскошный Mercedes EQS, который уже прозвали электрической альтернативой огромному S-class. Что ж, с позиционированием модели все ясно.

На борту – силовая установка мощностью более 500 л.с., а благодаря 108-киловаттному батарейному блоку запас хода превысит 700 км.

Неожиданная новинка – грозный электромобиль из Китая. Неужели вы рассчитывали, что эта вечеринка пройдет без автопроизводителей Поднебесной? Zeekr 001 – плод совместной разработки компаний Volvo и Geely. Характеристики модели выглядят впечатляюще.

Запас хода стильного пятидверного хэтчбека равен 700 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 с. Но мощность силовой установки производитель не раскрывает. Видимо, она превышает 500 л.с.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о китайских автомобилях, которые почти не ломаются. Их владельцы очень редко сообщают о проблемах, да и цены очень привлекательные.