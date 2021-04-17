Лучшие электромобили 2021 года: фото и характеристики

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Электромобили
4 минуты
1,1 т.
Lucid Air

Сегмент электромобилей растет. Значит, впереди нас ждет больше интригующих моделей, которые не наносят вред окружающей среде. Во всяком случае, так принято считать.

Как бы там ни было, мы в Auto Oboz собрали наиболее важные, крутые и технологичные электрокары 2021 года. Многие из них способны дать фору мощнейшим бензиновым автомобилям.

Audi

Немецкий бренд усиливает позиции в электромобильном сегменте с помощью спортивного седана Audi e-tron GT. Ближайший родственник – Porsche Taycan, что сразу говорит о высокой производительности. В самом мощном исполнении RS силовая установка выдает 600 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с. Цена – от $100 000, но только за базовый вариант, который предлагает около 500 л.с. Тоже неплохо. Максимальный запас хода – 490 км.

Audi e-tron GT предлагает спортивный характер
Внутри Audi e-tron GT выдержан характерный стиль
BMW

BMW i4 – электрическая модификация модели 4 Series. В целом автомобиль выглядит привычно для баварского бренда, но здесь заметны уникальные синие акценты и эффектная панель на месте традиционной сдвоенной решетки. Запас хода обещают на уровне 590 км, а самое мощное исполнение автомобиля предложит мощность 530 л.с.

BMW i4 предлагает интересные характеристики

BMW iX – еще одна новинка. На этот раз в наиболее популярном сегменте кроссоверов. Два электромотора iX выдают 500 л.с., а заряда 100-киловаттной батареи хватит на преодоление 600 км.

BMW iX – новый электрический кроссовер
Интерьер BMW iX очень минималистичный
Kia

Корейская компания немного задержалась в сегменте доступных массовых автомобилей. Поэтому новый электромобиль Kia EV6 полностью отражает стремление выступить среди самых быстрых, мощных и технологичных машин. В этом помогут 600-сильная установка и разгон до 100 км/ч за 3,5 с. Это самая высокопроизводительная модель Kia. Запас хода превышает 500 км.

Kia EV6 – очень быстрая машина
С Kia EV6 компания намерена повысить имидж
Lucid

Lucid Air – первая серийная модель бренда, ориентированного на премиальный сегмент. Можно подумать, что основной соперник – Tesla. Но эта компания не производит дорогих электромобилей, даже несмотря на то, что продает их за высокую цену. Главным конкурентом в Lucid для себя видят Mercedes. Значит, стоит рассчитывать на качество и невероятный уровень роскоши.

Характеристики Lucid Air удивляют

Собственно, Lucid Air уже все это продемонстрировал. В дополнение модель предлагает 800 л.с. и 830 км запаса хода. Все это – за $160 000. Но есть варианты и доступнее. Например, за базовый 480-сильный электрокар попросят $77 000.

Lucid Air – роскошный электромобиль
Mercedes

Легендарная немецкая компания, кажется, утомилась наблюдать за стартапами, которые один за другим выводят на рынок свои электрокары с громкими характеристиками. Восстановить баланс сил призван роскошный Mercedes EQS, который уже прозвали электрической альтернативой огромному S-class. Что ж, с позиционированием модели все ясно.

Внешность Mercedes EQS пока не раскрыта
Внутри Mercedes EQS выглядит технологично

На борту – силовая установка мощностью более 500 л.с., а благодаря 108-киловаттному батарейному блоку запас хода превысит 700 км.

Zeekr

Неожиданная новинка – грозный электромобиль из Китая. Неужели вы рассчитывали, что эта вечеринка пройдет без автопроизводителей Поднебесной? Zeekr 001 – плод совместной разработки компаний Volvo и Geely. Характеристики модели выглядят впечатляюще.

Zeekr 001 выглядит практично

Запас хода стильного пятидверного хэтчбека равен 700 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 с. Но мощность силовой установки производитель не раскрывает. Видимо, она превышает 500 л.с.

Салон Zeekr 001 получился стильным

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