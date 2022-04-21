Lincoln представил концептуальный кроссовер Star

Американская компания Lincoln, отвечающая в концерне Ford за премиальную составляющую, презентовала концептуальный кроссовер Star. Новинка получила футуристический дизайн и перспективную электрическую платформу.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Последние годы компания Lincoln находится не в лучшем состоянии. Модельный ряд был сокращен, а продажи существенно сократились. Чтобы усилить позиции бренда в концерне Ford подготовили электрический кроссовер Star Concept SUV. Его футуристический дизайн и обилие инноваций должны привлечь к марке новых более молодых покупателей. Кроме того, Lincoln пока отстает от других брендов в области электрификации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В 2021 году наметилось улучшение финансовой ситуации, а компания отрапортовала о лучших продажах за последние 20 лет. С целью упрочить этот успех в компании планируют сконцентрировать свои усилия на развитии "зеленых" технологий, а к концу 2026 года до половины от общего объема продаж бренда должны составить электромобили.

В реализации этих амбициозных планов должны помочь три новых электромобиля, которые пополнят модельный рад компании к 2025 году, а еще одна новинка ожидается к концу 2026 года. Все они так или иначе будут использовать стилистику и элементы дизайна концепта Star.

Создатели футуристического концепта сконцентрировали все свое внимание на внутреннем убранстве салона и деталях интерьера. Электрическая архитектура с плоской батареей под полом позволила дизайнерам интерьера Lincoln воплотить все их фантазии. Доступ в салон обеспечивают распашные двери без центральной стойки.

Для отделки используется кожа нескольких цветов и дерево ценных пород, а в отделении под задним креслом нашлось место для домашних тапочек. Цифровой кокпит представлен большой многофункциональной сенсорной панелью с несколькими экранами, объединенными под общим стеклом и растянутым на всю ширину передней панели.

При переходе в режим автопилота привычные органы управления скрываются в передней панели, а передние кресла можно развернуть на 180 градусов и наслаждаться компанией пассажиров.

Технически автомобиль унаследует электрические компоненты от Ford Mustang Mach-E и других электромобилей концерна. Покупателям будут предложены версии с задним или полным приводом. Для грузов предусмотрены два отделения – в передней и задней частях. Капот автомобиля изготовлен из особого электрохроматического стекла, которое может менять свою прозрачность с помощью кнопки в салоне. Так можно узнать о заполненности багажника не открывая его. Кроме того, в нем есть отделение, содержимое которого будет скрыто от посторонних глаз.

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