Lexus официально представил электрический кроссовер

Японская компания Lexus презентовала серийную версию электрического кроссовера RZ 450e. Новинка является родственной моделью показанных ранее "двойняшек" Toyota bZ4x и Subaru Solterra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Lexus провела долгожданную презентацию первого серийного электрического кроссовера RZ, построенного на новой электрической платформе e-TNGA EV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Новинка расширит ассортимент электрических моделей концерна Toyota. Премиальный кроссовер отличается от родственных Toyota bZ4x и Subaru Solterra дизайном кузова, богатым оснащением, силовым агрегатом увеличенной мощности и полным приводом.

Компания Lexus периодически интриговала общественность информацией о модели RZ и публиковала иллюстрации ее дизайна. Но теперь вся информация стала официальной. По своим размерам и пропорциям новинка сопоставима с аналогами от Toyota и Subaru, но дизайн RZ выделяется более обтекаемыми скульптурными формами и несколько отличается от концепта LF-Z, показанного в прошлом году. Габаритные размеры новинки: 4805/1895/1635, колесная база – 2850 мм.

В салоне реализована концепция Lexus Tazuna. Цифровая передняя панель получила компактную шкалу приборов и крупный 14-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы. Интересной опцией является спортивный штурвал вместо привычного рулевого колеса.

Для отделки используются высококачественные материалы, а в списке базового и дополнительного оборудования предлагается широкий ассортимент электронных помощников водителю, панорамная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов и прочие приятные и полезные опции.

Но еще более важным фактом является наличие в стандартной комплектации RZ двух электромоторов мощностью 150 кВт (204 л.с.) спереди и 80 кВт (109 л.с.) – сзади. Суммарная отдача этого дуэта достигает 230 кВт (313 л.с.). Питание для электромоторов обеспечивает батарея емкостью 71,4 кВтч.

Благодаря наличию двух моторов в новинке реализована концепция полного привода. Фирменная система Lexus Direct4 позволяет распределять крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении от 0 до 100% в зависимости от дорожных условий.

Для сравнения у Toyota и Subaru в двухмоторных версиях мощность достигает 160 кВт (218 л.с.). Кроссоверу Lexus на разгон до "сотни" потребуется 5,6 секунд. Заявленный запас хода – 362 км. Появление у дилеров запланировано на конец нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota и Lexus представили сразу 16 новых электромобилей.