Китайский "Жук" получит 4 двери и электропривод

Шанхайский автосалон станет ареной для презентации множества интересных новинок, например, 4-дверного электрокара в стиле ретро от компании Ora, очень похожего на легендарный VW Beetle.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Созданная в 2018 году компания Ora входит в состав концерна Great Wall.

Концепт Ora по мотивам VW Beetle bobaedream.co.kr

Продукция бренда представляет собой реплики на тему популярных моделей известных марок и имеет забавные имена. Например, под названием es11 Good Cat ("Хороший кот") предлагается симбиоз Nissan Leaf с "лицом" Mini, R1 Black Cat ("Черный кот") до боли напоминает хэтчбек Honda e, а R2 White Cat ("Белый кот") очень похож на Scion xB.

"Кошачье семейство" от Ora: Black Cat, White Cat и Good Cat oraev.com

Когда в 2019 году Volkswagen прекратил производство модели Beetle ходили слухи, что появится другая модель с четырехдверным кузовом и электроприводом. Так оно и вышло, правда, возродить "легенду" решили в компании Ora, которая представит на выставке в Шанхае новинку с формами Beetle и электромотором под капотом.

Дизайн-студия Ora bobaedream.co.kr

Дизайнеры компании не ограничились внешностью, но также попытались передать дух Beetle и в салоне. Справедливости ради стоит отметить, что автомобиль будет использовать современные цифровые технологии, включая дисплей вместо приборного щитка и сенсорный экран мультимедийной системы с богатым функционалом.

В салоне дизайнеры постарались передать дух Beetle bobaedream.co.kr

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал об интересном концепте Ora, который напоминает советскую 21-ю "Волгу". Новинку разработал известный британский дизайнер Бил Симмонс, ранее работавший в Land Rover. Ранее он создал для Great Wall облик кроссовера Haval Big Dog.