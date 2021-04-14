Китайський "Жук" отримає 4 двері та електропривод

Сергій Іванов Електромобілі 12:35, 14.04.2021 Оновлено: 12:35, 14.04.2021

Шанхайський автосалон стане ареною для презентації безлічі цікавих новинок, наприклад, 4-дверного електрокара у стилі ретро від компанії Ora, дуже схожого на легендарний VW Beetle.

Про це повідомляє портал Сarscoops. Створена у 2018 році компанія Ora входить до складу концерну Great Wall.

Концепт Ora за мотивами VW Beetle
bobaedream.co.kr

Продукція бренду являє собою репліки на тему популярних моделей відомих марок і має кумедні імена. Наприклад, під назвою es11 Good Cat ( "Хороший кіт") пропонується симбіоз Nissan Leaf з "особою" Mini, R1 Black Cat ( "Чорний кіт") до болю нагадує хетчбек Honda e, а R2 White Cat ( "Білий кіт") дуже схожий на Scion xB.

"Котяче сімейство" від Ora: Black Cat, White Cat і Good Cat
oraev.com

Коли в 2019 році Volkswagen припинив виробництво моделі Beetle ходили чутки, що з'явиться інша модель з чотирьохдверним кузовом та електроприводом. Так воно й вийшло, правда, відродити "легенду" вирішили у компанії Ora, яка представить на виставці у Шанхаї новинку з формами Beetle та електромотором під капотом.

Дизайн-студія Ora
bobaedream.co.kr

Дизайнери компанії не обмежилися зовнішністю, але також спробували передати дух Beetle і в салоні. Справедливості заради варто відзначити, що автомобіль буде використовувати сучасні цифрові технології, включаючи дисплей замість приладового щитка та сенсорний екран мультимедійної системи з багатим функціоналом.

У салоні дизайнери постаралися передати дух Beetle
bobaedream.co.kr

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про цікавий концепт Ora, який нагадує радянську 21-ю "Волгу". Новинку розробив відомий британський дизайнер Біл Сіммонс, який раніше працював в Land Rover. Раніше він створив для Great Wall вигляд кросовера Haval Big Dog.

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