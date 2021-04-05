К электропикапу Hummer добавили внедорожник

Американский концерн General Motors продолжает обещанное расширение электрических моделей – к пикапу Hummer EV добавили внедорожник EV SUV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После прошлогоднего дебюта пикапа Hummer EV в семействе появился 5-местный внедорожник со съемными панелями крыши. Новинка стала более компактной за счет уменьшения заднего свеса и колесной базы, которую сократили с 3445 до 3218 мм.

Несущим элементом конструкции является каркас, к которому спереди и сзади крепятся мощные подрамники и независимые подвески. Клиренс благодаря пневмоподвеске варьируется от 257 до 302 мм. Кроме того, автомобиль способен преодолевать брод глубиной более 600 мм.

В качестве опции предлагается пакет Extreme Off-Road, который включает внедорожные шины, дополнительную защиту днища, усиленные полуоси, дополнительные камеры под кузовом, блокировки обоих дифференциалов.

В зависимости от комплектации автомобиль получит 2 или 3 электромотора. В первом случае их суммарная мощность достигает 634 л.с., во втором – 842 л.с. Тяговый аккумулятор Ultium нового поколения, разработанный совместно с компанией LG Chem, обеспечит запас хода – 400-480 км. В наиболее мощных версиях этому 5-метровому монстру требуется на разгон до 100 км/ч всего 3,5 секунды.

Дизайн 5-местного салона выполнен в стиле techno. Вездеход имеет цифровую шкалу приборов диагональю 12,3 дюйма и 13,4-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Еще одной интересной технической особенностью модели является полноуправляемое шасси. В зависимости от режима работы задние колеса поворачиваются в ту же сторону что и передние, либо в противоположную. Это позволяет двигаться "по диагонали" подобно крабу или уменьшить радиус поворота до 10,8 м. На трассе можно задействовать автопилот Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения.

Прием заказов на внедорожники уже открыт. Выпускать электрические вездеходы будут на американском заводе Detroit-Hamtramck. Пикапы ожидаются у дилеров осенью, а внедорожник – в начале 2023 года. Стоимость SUV в зависимости от модификации – от $79995 до $110595.

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