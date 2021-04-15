Hyundai создал ретомод в честь своей модели Pony

Дизайнеры корейкой компании Hyundai создали уникальный рестомод, посвященный первой массовой модели бренда – Hyundai Pony.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Необычный проект стал своеобразной данью уважения автомобилю, благодаря которому компания начала свою мировую экспансию 45 лет назад.

Рестомод выставили в Hyundai Motorstudio в Пусане, где он будет демонстрироваться в рамках экспозиции Reflections in Motion hyundai.news

Именно Роny стал первым автомобилем, который компания начала экспортировать в другие страны. Облик этой модели разработал для компании известный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро. Модель Pony выпускалась компанией в различных модификациях с 1975 по 1990 год.

Hyundai Pony (1975-1990) hyundai.news

Hyundai Pony Concept 2021 hyundai.news

Уникальный концепт изготовлен в единственном экземпляре. Он получил классический трехдверный кузов хэтчбек, "квартет" фар головного света, стилизованный под оригинальную модель 70-х, а также необычные "пиксельные" задние фонари. Автомобиль оснастили электрическим силовым агрегатом с использованием элементов модели Ioniq 5.

Hyundai Pony Concept получил оригинальные "пиксельные" задние фонари hyundai.news

Рестомод выставили в Hyundai Motorstudio в Пусане, где он будет демонстрироваться в рамках экспозиции Reflections in Motion до 27 июня этого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai рассказал все подробности о новом семействе минивєнов Staria.