Hyundai створив ретомод на честь своєї моделі Pony

Сергій Іванов Електромобілі 15:15, 15.04.2021 Оновлено: 15:17, 15.04.2021

Дизайнери корейкой компанії Hyundai створили унікальний рестомод, присвячений першій масової моделі бренду – Hyundai Pony.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Незвичайний проект став своєрідною даниною поваги автомобілю, завдяки якому компанія почала свою світову експансію 45 років тому.

Рестомод виставили в Hyundai Motorstudio в Пусані, де він буде демонструватися в рамках експозиції Reflections in Motion
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Саме Роny став першим автомобілем, який компанія почала експортувати у інші країни. Зовнішність цієї моделі розробив для компанії відомий італійський дизайнер Джорджетто Джуджаро. Модель Pony випускалася компанією у різних модифікаціях з 1975 по 1990 рік.

Hyundai Pony (1975-1990)
hyundai.news
Hyundai Pony Concept дві тисячі двадцять один
hyundai.news

Унікальний концепт виготовлений у єдиному екземплярі. Він отримав класичний трьохдверний кузов хетчбек, "квартет" фар головного світла, стилізований під оригінальну модель 70-х, а також незвичайні "піксельні" задні ліхтарі. Автомобіль оснастили електричним силовим агрегатом з використанням елементів моделі Ioniq 5.

Hyundai Pony Concept отримав оригінальні "піксельні" задні ліхтарі
hyundai.news

Рестомод виставили в Hyundai Motorstudio у Пусані, де він буде демонструватися у рамках експозиції Reflections in Motion до 27 червня цього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Hyundai розповів усі подробиці про новий сімействі мінівєнов Staria.

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