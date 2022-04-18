Huawei показал новый кроссовер

Китайская компания Huawei, которая специализируется на выпуске бытовой электроники, расширяет модельную линейку своей автомобильной продукции под брендом AITO (Adding Intelligence To Auto). Вторым представителем бренда станет крупный кроссовер M7.

Об этом сообщает портал Autohome. Новый M7 станет первой собственной разработкой Huawei. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой. Турбированный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 125 л.с. выполняет роль бензогенератора, который обеспечивает питанием тяговый 272-сильный электромотор и подзаряжает АКБ. Электрические и электронные компоненты разработаны специалистами компании Huawei.

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Габариты новинки – 5020/1945/1775 мм, а колесная база – 2820 мм, что сопоставимо с размерами с популярной моделью Audi Q7. Автомобиль получит шестиместный салон с тремя рядами индивидуальных кресел. В списке опций – 20-дюймовые диски.

Напомним, что в прошлом году компания AITO показала свою первую модель – среднеразмерный вседорожник M5, который создан в кооперации с компанией Sokon на базе кроссовера SF5.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в этом году китайские компании Changan, Huawei и CATL объявили о грядущем запуске совместного проекта по производству высокотехнологичных электромобилей.