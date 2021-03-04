Honda, Yamaha, KTM и Piaggio будут совместно разрабатывать АКБ

Honda, Yamaha, KTM и Piaggio создали "Консорциум сменных батарей", направленный на разработку стандартизированных АКБ для мототехники на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба Honda. Компания Honda выступила с инициативой объединить усилия по разработке стандартизированных тяговых АКБ со специалистами Yamaha, KTM и Piaggio.

Анонсированный "Консорциум сменных батарей" позволит прийти к общим конструктивным решениям и значительно снизить расходы на создание и производство малого электротранспорта, а, следовательно, сделать его более доступным для потребителей.

Участники консорциума будут работать над повышением эффективности батарей, увеличении запаса хода, сокращения времени зарядки и снижению стоимости АКБ. Компании намерены разработать единый стандарт сменных батарей для мототехники. Также планируется провести переговоры с другими производителями в Европе и мире для выработки стратегии международного сотрудничества в области стандартизации батарей для электротранспорта.

"Для широкого распространения электрических мотоциклов необходимо решить такие проблемы, как запас хода и время зарядки, а сменные батареи являются многообещающим решением. Стандартизация сменных АКБ и их широкое внедрение имеет жизненно важное значение, поэтому четыре производителя согласились сформировать консорциум. Honda рассматривает улучшение условий использования клиентами как область для изучения сотрудничества с другими производителями, одновременно предлагая клиентам более качественные продукты и услуги за счет конкуренции", – комментирует Нораки Абе, руководитель направления мототехники компании Honda.

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