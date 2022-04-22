Honda создаст сразу три электрические платформы

Японская компания Honda анонсировала стратегию электрификации. В рамках программы планируется до 2030 года представить потребителям 30 электромобилей.

Об этом сообщает Reuters. Для реализации запланированного проекта компания подготовит сразу три электрических платформы. Это поможет довести годовой объем производства электромобилей к 2030 года до 2 миллионов единиц.

Руководитель проекта электрификации Синдзи Аояма рассказал детали. В частности, компания готовит компактную, среднеразмерную и крупную платформы для создания широкой модельной гаммы электромобилей. Компактная платформа в первую очередь предназначена для так называемых кей-каров, популярных миниатюрных автомобилей для внутреннего японского рынка.

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Среднеразмерная платформа будет использоваться на моделях малого и среднего классов, в том числе, разнообразных кроссоверов. В ее создании предположительно будет использоваться опыт концерна General Motors и его архитектура Ultium. Она должна дебютировать в 2024 году на двух новых моделях, которые будут продаваться под брендами Honda и Acura.

Крупная платформа предусмотрена для организации производства полноразмерных внедорожников, пикапов и спорткаров. Она ожидается в 2026 году и будет ориентирована в первую очередь на модели, предназначенные для продажи на североамериканском рынка.

По словам Синдзи Аоямы, Honda намерена активно развивать электрическое направление и к 2030 году довести объемы производства электрокаров до 2 млн единиц. Из них примерно 750-800 тысяч будут реализовываться в Северной Америке, еще столько же – в Китае, а еще 400-500 тысяч – в Японии и рынках других стран.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda готовит два новых электрических спорткара.