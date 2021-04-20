Honda представила прообраз электрического HR-V

На автошоу в Шанхае компания Honda показала несколько новинок, в том числе, прототип электрической версии популярного кроссовера HR-V.

Об этом сообщает портал Carscoops. Компания Honda анонсировала амбициозные планы в ближайшие несколько лет предложить на китайском рынке 10 новых электромобилей.

Первым из них станет кроссовер, прообразом которого является e:Prototype. Визуально новинка напоминает Honda Vezel/HR-V, но с иным оформлением передней и задней части. Дизайн прототипа представляет собой эволюцию Honda SUV e:concept, который дебютировал на Пекинском автосалоне в 2020 году. По словам создателей, серийная модель поступит в продажу весной 2022 года.

Напомним, что Honda в прошлом году подписала соглашение, согласно которому она будут использовать аккумуляторную технологию Ultium от General Motors. Cовместная работа компаний в рамках альянса позволит сократить расходы на разработку и повысить эффективность работы.

Помимо прототипа на выставке также был представлен гибридный кроссовер Honda Breeze PHEV. Новинка создана на базе модели CR-V, но отличается более агрессивным дизайном и удлиненной колесной базой, позволившей увеличить пространство в салоне. Breeze PHEV будет первым подключаемым гибридом, произведенным Guangqi Honda, совместным предприятием Honda в Китае.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Honda представила серийный Civic с новым дизайном.