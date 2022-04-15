Genesis показал стильное купе X Speedium Coupe

Премиальный корейский бренд Genesis представил миру свою очередную электрический разработку. Концептуальное купе X Speedium Coupe выделяется стильным дизайном и современными технологиями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Genesis X Speedium Coupe продолжает развитие новой стилистики бренда, которая уже нашла свое применений на флагманском седане Genesis G90. Новинка представляет собой элегантное купе GT.

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Эффектный дизайн найдет свое продолжение в шести новинках компании, которые она обещает представить до 2030 года. Характерными особенностями облика является характерная сдвоенная светодиодная светотехника и треугольная переняя панель, сменившая привычную облицовку радиатора. Сзади привлекают внимание развитый спойлер "утиный хвост" и выразительный диффузор в нижней части заднего бампера.

Основной акцент в Genesis X Speedium Coupe сделан именно на стилистику и дизайн, однако, у компании есть опыт в создании электромобилей. В частности, покупателям предлагается электрический кроссовер GV60, использующий платформу E-GMP, знакомую по родственным моделям Ioniq 5 и Kia EV6. Он оснащен батареей емкостью 77,4 кВтч. Заднеприводная версия имеет отдачу 228 л.с. и 350 Нм, а полноприводный вариант с двумя электромоторами выдает 318 л.с. и 605 Нм. Для топ-версии мощность полноприводного кроссовера увеличили до 435 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis раскрыла все подробности о своем флагмане G90.