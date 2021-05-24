Компания Fisker показала электрокар, на котором будет ездить Папа Римский

Папа Римский Франциск будет ездить на Fisker Ocean, который сделают на заказ специально для него. Понтифик получит этот электрокар в 2022 году.

В компании показали эскиз автомобиля. Судя по изображению, на задней части электрического кроссовера планируется установить прозрачный бокс, в котором будет стоять Папа Римский. Об этом сообщает Motor1.

"Я вдохновился тем, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения. Интерьер Fisker Ocean будет содержать различные устойчивые материалы, включая ковры, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок из океана", – сказал дизайнер Хенрик Фискер.

Начать производство автомобиля планируется 17 ноября 2022 года, и уже в следующем году его планируют передать понтифику. Он получит один из ранних примеров электрического кроссовера.

Ocean будет иметь 482 километра запаса хода, а высокоэффективная версия сможет достигать 97 километров в час за 2,9 секунды. Одной из особенностей будет солнечная панель на крыше, которая якобы сможет обеспечить 1609 км пробега ежегодно.

Внутри будет размещена 16-дюймовая информационно-развлекательная система и 9,8-дюймовый цифровой приборный блок с главным дисплеем. Сзади будет два ряда сидений.

Хотя Fisker называют эту модель "первым полностью электрическим автомобилем Папы Римского", но на самом деле это не так. В 2012 году Renault подарила Kangoo Z.E. Бенедикту XVI. Специальная модель имела доработки, такие как задние двери, электрически откидные ступени, выдвижная крыша и четыре отдельных сиденья.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Fisker показала первый тизер своего електропикапа.