Электромобили и автомобили с ГБО получили льготы в Украине

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине". Закон направлен на развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВРУ. В соответствии с Законом к 1 января 2026, освобождаются от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных ДВС с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане , сжиженном природном газе метане или биогазе.

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Кроме того, до 1 января 2031, освобождаются от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, ввозимых предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства:

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

транспортных средств, оснащенных ДВС с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе;

несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Также законом до 31 декабря 2035 (включительно), освобождаются от налогообложения субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству:

электродвигателей предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

зарядных устройств для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

электрических транспортных средств;

транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Освободившиеся средства можно будет использовать на НИОКР в области электрического транспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о доступе электромобилей у зарядным станциям. Это даст преференции водителям электрокаров и призвано стимулировать развитие зарядной инфраструктуры.

Кроме того, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.