Электрокар Cupra Born готовится к дебюту

Испанский бренд Cupra готовится презентовать первый электромобиль в своей гамме – Born EV. Компания представила официальное видео новинки, чтобы привлечь внимание к предстоящему 25 мая дебюту.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Cupra, "отпочковавшаяся" от SEAT несколько лет назад, намерена предложить своим фанам электрокар, получивший название Born (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль является дальнейшим развитием концепта el-Born, дебютировавшем в 2019 году. Он создан на глобальной модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen. El-Born имел в своем арсенале батарею на 77 кВтч и расположенный сзади электромотор мощностью 204 л.с. Аналогичная агрегатная база используется на "родственном" электромобиле Volkswagen ID.3.

С учетом того, что марке Сupra отведена роль производителя доступных спорткаров, ее технические характеристики будут в лучшую сторону отличаться от унылого VW ID.3. По предварительным данным Born получит батарею на 82 кВтч, что позволит разгоняться до 50 км/ч менее чем за 3 секунды. Дальность хода составит порядка 500 км по измерительному циклу WLTP, а чтобы пополнить энергию батареи на следующие 260 км пути потребуется всего полчаса.

Внешне Cupra Born будет отличаться более агрессивным обвесом, черными и медными декоративными элементами, а также колесными дисками с оригинальным рисунком. Кроме того, Born получит эксклюзивную систему Dynamic Chassis Control Sport, которая обеспечит более "живой" характер новинки.

Производство электрокара планируют начать во второй половине 2021 года на заводе в Цвиккау в Германии, где уже выпускается ID.3.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Cupra представила самый мощный в своей гамме кроссовер Formentor VZ5. Он получил 2,5-литровый турбированный мотор с пятью цилиндрами.