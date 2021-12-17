Электрическую версию Porsche Macan заметили на зимних тестах

Дебют полностью электрического Porsche Macan запланирован на будущий год. В настоящее автомобиль проходит суровые испытания в зимних условиях на дорогах Скандинавии, где были замечены прототипы новинки.

Об этом сообщает портал Carscoops. По мере приближения к официальной презентации модели, она обрастает новыми подробностями. На фото удалось рассмотреть стекла без рамок, активный задний спойлер, а также салон модели.

Автомобиль получит купеобразный силуэт кузова и "мускулистые" крылья, позволяющие вместить крупные 21-дюймовые диски с широкой резиной. Внедорожник также получит фирменные фары с "квартетом" светодиодных элементов и горизонтально расположенные задние LED-фонари, как на большинстве моделей Porsche.

Видео дня

Внутри Macan унаследует цифровую комбинацию приборов, большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, расположенный ближе к водителю, классический трехспицевый руль Porsche и высоко расположенную центральную консоль.

Macan создан на новой архитектуре PPE (Premium Platform Electric), предназначенной для электромобилей, разработанной совместными усилиями специалистов Porsche и Audi. Эта же платформа будет лежать в основе грядущих Audi Q6 e-tron и A6 e-tron.

В Porsche подтвердили, что Macan будет иметь значительно больший запас хода по сравнению с Taycan. Электрический внедорожник будет предлагаться с двумя батареями и бортовой системой на 800 В. Он будет иметь несколько вариантов мощности, включая флагманский Turbo S, который, по слухам, может похвастаться довольно впечатляющими показателями производительности.

Ожидается, что производство электрического Porsche Macan начнется до конца будущего года. Версия с ДВС будет выпускаться параллельно и еще несколько лет сохраниться в продуктовом портфолио марки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche показалa электрический суперкар Vision GT