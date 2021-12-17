Электрическую версию Porsche Macan заметили на зимних тестах

Сергей Иванов
Электромобили
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Электрическую версию Porsche Macan заметили на зимних тестах

Дебют полностью электрического Porsche Macan запланирован на будущий год. В настоящее автомобиль проходит суровые испытания в зимних условиях на дорогах Скандинавии, где были замечены прототипы новинки.

Об этом сообщает портал Carscoops. По мере приближения к официальной презентации модели, она обрастает новыми подробностями. На фото удалось рассмотреть стекла без рамок, активный задний спойлер, а также салон модели.

Автомобиль получит купеобразный силуэт кузова и "мускулистые" крылья, позволяющие вместить крупные 21-дюймовые диски с широкой резиной

Автомобиль получит купеобразный силуэт кузова и "мускулистые" крылья, позволяющие вместить крупные 21-дюймовые диски с широкой резиной. Внедорожник также получит фирменные фары с "квартетом" светодиодных элементов и горизонтально расположенные задние LED-фонари, как на большинстве моделей Porsche.

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Внутри Macan унаследует цифровую комбинацию приборов, большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, расположенный ближе к водителю, классический трехспицевый руль Porsche и высоко расположенную центральную консоль.

Macan унаследует цифровую комбинацию приборов

Macan создан на новой архитектуре PPE (Premium Platform Electric), предназначенной для электромобилей, разработанной совместными усилиями специалистов Porsche и Audi. Эта же платформа будет лежать в основе грядущих Audi Q6 e-tron и A6 e-tron.

В Porsche подтвердили, что Macan будет иметь значительно больший запас хода по сравнению с Taycan. Электрический внедорожник будет предлагаться с двумя батареями и бортовой системой на 800 В. Он будет иметь несколько вариантов мощности, включая флагманский Turbo S, который, по слухам, может похвастаться довольно впечатляющими показателями производительности.

В Porsche подтвердили, что Macan будет иметь значительно больший запас хода по сравнению с Taycan

Ожидается, что производство электрического Porsche Macan начнется до конца будущего года. Версия с ДВС будет выпускаться параллельно и еще несколько лет сохраниться в продуктовом портфолио марки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche показалa электрический суперкар Vision GT

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