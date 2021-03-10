Электрическое семейство VW ID пополнит 7-местный кроссовер

На международном автосалоне в Шанхае компания Volkswagen представит 7-местный кроссовер ID.6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В семействе ID уже есть две модели – хэтчбек ID.3 и компактный кроссовер ID.4, которые набирают популярность среди автолюбителей. Помимо них в апреле на Шанхайском автошоу компания представит 7-местный кроссовер Volkswagen ID.6.

Первоначально новинка будет доступна для рынка Поднебесной. Производство организуют на двух совместных предприятиях. Под именем ID.6 Crozz он будет собираться компанией FAW Volkswagen, а ID.6 X будет сходит с конвейера завода SAIC Volkswagen.

Чтобы вместить три ряда сидений ID.6 сделали достаточно крупным по размерам. Его длина достигает 4876 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1680 мм. Колесная база в 2965 мм позволяет сделать салон максимально просторным.

Основой для создания новинки служит модульная электрическая платформа MEB, которая уже используется на "младших" представителях семейства ID. Предполагается, что в базовой версии электромобиль получит электромотор мощностью 204 л.с., который будет расположен на задней оси. Более дорогая версия получит два электромотора суммарной мощностью 306 л.с., каждый из которых будет отвечать за привод своей пары колес. Питание для электромоторов в обоих случаях будет обеспечить тяговая батарея энергоемкостью 70 кВтч.

Также новинка получит полностью цифровой кокпит и крупные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов. Появление Volkswagen ID.6 за пределами Китая вероятнее всего можно ожидать в будущем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen раздумывает над выпуском электрического кабриолета на базе ID.3. Кроме того, в компании рассматривают возможность доверить зарядку электромобилей роботам.