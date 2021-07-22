Электрический Smart EQ ForTwo получил новую версию

Британские поклонники бренда Smart получил возможность приобрести новую версию Racing Green Edition, созданную при участии компании Brabus. За автомобиль просят не менее 25495 фунтов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для ценителей стиля и британских гоночных традиций компания Smart предложила новую версию своего электрического EQ ForTwo.

Автомобиль получил обвес от Brabus, фирменные 16-дюймовые диски Brabus Monoblock XI, панорамную крышу, а главное, – окрашен в знаменитый цвет "Гоночный зеленый", который традиционно использовался на гоночных болидах, выступавших в международных соревнованиях под британским флагом.

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Переднюю панель украсили вставкой "под карбон", а на порогах дверей появились накладки с эмблемой Brabus. Для отделки салона использована кожа Cognac Nappa от Brabus Tailor Made, простроченная зелеными нитками в тон кузова. Кроме того, электрокар получил трехспицевый спортивный руль, а перфорированные педали, рычаги КП и стояночного тормоза выполнены из алюминия.

В движение Racing Green Edition приводит 82-сильный электромотор, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 17,6 кВтч. Запас хода достаточно скромный – порядка 110 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 11,9 с.

За новинку британским поклонникам марки предлагают заплатить с учетом государственной субсидии не менее 25495 фунтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Brabus "прокачала" электрический Smart EQ.