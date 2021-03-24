Brabus 'прокачал' электрический Smart EQ

Известное немецкое тюнинговое ателье Brabus представила свое очередное творение – электрический кабриолет Brabus 92R. Новинка будет изготовлена тиражом всего 50 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Бодо Бушмана хорошо известна по всему миру своими нетривиальными проектами. Самое свежее детище мастеров из Боттропа – Brabus 92R, который построен на базе Smart EQ Fortwo Cabrio. Эксклюзивный спорткар на электротяге призван доставить массу удовольствия водителю и его спутнику, и при этом автомобиль совершенно безвреден для окружающей среды.

Мощность электромотора увеличили с "заводских" 60 до 68 кВт, а крутящий момент вырос с 118 до 133 Нм. В результате на разгон до "сотни" электрокару требуется 10,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч.

Автомобиль получил заниженную на 25 мм подвеску, эффектный аэродинамический обвес с контрастными вставками, стильные легкосплавные диски Brabus Monoblock размерностью 16 дюймов спереди и 17 дюймов сзади, массивный задний диффузор и карбоновые корпусы зеркал. Интерьер богато украшен карбоном, кожей и полированным алюминием.

Brabus 92R обойдется клиенту минимум в 46284 евро, но реально эта сумма будет меньше за счет государственной субсидии. Например, в Германии покупателю компенсируют 9 тысяч от этой суммы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Brabus улучшили электрический кроссовер Mercedes.