Amazon начала тестировать электрические микроавтобусы Rivian в Сан-Франциско

Amazon начала испытания электрических микроавтобусов Rivian в Сан-Франциско. Ранее их тестировали в Лос-Анджелесе, а в 2021 году планируют расширить программу еще на 14 городов.

Автомобили разработали в партнерстве с компанией Rivian Automotive, которая с 2019 года привлекла от инвесторов около 8 миллиардов долларов. Amazon заявили, что выбрали Сан-Франциско одним из первых городов для тестирования из-за "замечательных клиентов, уникальной местности и климата". Об этом сообщили в CNBC.

Сначала курьерский автобус будет ездить от пункта доставки Amazon в пригороде Сан-Франциско, Ричмонде, но в ближайшее время электрокар начнет работать с других мест в районе.

Amazon, который инвестировал в Rivian 2 миллиарда долларов, в сентябре 2019 согласился приобрести 100 000 электромобилей от стартапа, чтобы создать собственный автопарк, который бы полностью работал на возобновляемых источниках энергии. Каждый фургон имеет запас хода 240 км за один заряд.

Amazon представила версию электрофургонов прошлой осенью. Они отличаются дизайном и усовершенствованными функциями безопасности, такими как система помощи водителю и внешние камеры, дающие 360-градусный обзор вне автомобиля. Компания до начала производства еще будте работать над автомобилем. Rivian же планируют начать его выпускать в конце 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Amazon до 2022 года планирует ввести в эксплуатацию 10 000 электрокаров Rivian. У них доступ к грузам водителю обеспечивают сдвижные двери в перегородке кабины. Грузовое отделение имеет три уровня полок.