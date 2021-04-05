Электрический Cadillac Lyriq показали на тестах

Американская компания Cadillac проводит испытания своего первого электромобиля Lyriq.

Об этом сообщил на своей страничке в LinkedIn вице-президент компании Махмуд Самара. Прототип модели получит электрическую батарею Ultium, созданную при участии специалистов LG Chem.

Концептуальный электромобиль Cadillac Lyriq показали в августе прошлого года. Ожидается, что серийная модель почти не будет отличаться от концепта. Автомобиль уже проходит испытания на тестовом полигоне концерна General Motors в Мичигане.

Новинка отличается большой колесной базой и короткими свесами. В основе конструкции лежит модульная электрическая платформа концерна. Батарея Ultium будет иметь энергоемкость 100 кВтч, что позволит преодолевать примерно 480 км. Для зарядки предусмотрено устройство мощностью 150 кВт. Покупателям предложат как передне-, так и полноприводные варианты модели.

Cadillac Lyriq получит богатую базовую комплектацию с цифровым кокпитом и большим 33-дюймовым дисплеем, объединяющим шкалу приборов и информационно-развлекательную систему. Этот экран воспроизводит более миллиарда цветов и имеет самое высокое разрешение среди аналогов, используемых в автомобильной промышленности.

Производство Cadillac Lyriq будет организовано на заводе Спригн Хилл в штате Теннесси в первом квартале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания GMC пополнила семейство электромобилей Hummer внедорожником.