Dacia представила ''экстремальную'' версию электрокросса Spring

На автошоу в Брюсселе компания Dacia презентовала топовую версию компактного электрического кроссовера Spring, получившего название Extreme. 65-сильная новинка обойдется покупателям в 22300 евро.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Dacia Spring Extreme получила в свое распоряжение новый электромотор, который развивает мощность 48 кВт (65 л.с.). Для сравнения базовая версия кроссовера имеет 45-сильный (33 кВт) электрдвигатель. Кроме того, новинка получила и новую трансмиссию, которая призвана улучшить динамику разгона и запас хода.

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 26,8 кВтч. По смешанному циклу WLTP автомобиль способен преодолеть до 220 км, а в городском режиме – порядка 305 км.

Визуально Dacia Spring Extreme отличается новым цветом кузова "Slate Blue", а логотипы, декоративные вставки в бамперах и рейлингах, корпусы зеркал и ступицы колес окрашены в медный цвет. Также машину украсили аппликациями с "топографическим узором". В процессе планового ребрендинга Spring получил иное оформление облицовки радиатора с новой эмблемой DC.

В салоне дизайнеры Dacia также использовали цвета меди для украшения центральной консоли, вентиляционных воздуховодов, карты дверей и прошивки сидений. Топографический узор используется в отделке дверей и на напольных ковриках. В стандартную комплектацию новинки вошла инфо-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камера заднего вида, электроприводы зеркал, кондиционер, 6 подушек безопасности и прочие опции.

Во Франции Dacia начнет принимать заказы на версию Spring Extreme с 17 января, а первые покупатели смогут получит свои машины до конца весны. Стоимость новинки стартует с отметки 22300 евро. Но благодаря государственной субсидии в размере 5000 евро, французским покупателям новинка обойдется в 17300 евро. Напомним, что Dacia Spring дебютировала на рынке весной 2021 года и с тех пор разошлась тиражом свыше 100 тысяч экземпляров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Dacia выпустила 10-миллионный автомобиль.