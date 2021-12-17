Citroen показал новую версию электрокара Ami. Видео

Французская компания Citroen продолжает раскрывать таланты своего электромобиля Ami. После обычной и грузовой версий пришло время озорного багги.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Один из самых доступных электромобилей на европейском рынке примерил роль развлекательного средства для использования на природе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Внешне My Ami Buggy в полной мере соответствует своему предназначению. Автомобиль "обули" во внедорожную резину, добавили защитные решетки на фарах и расширители колесных арок, а перед бампером установили защитную дугу. Кроме того, багги лишили привычных дверей, заменив их небольшими каркасными панелями, в которых крепятся съемные сумки.

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В салоне изменений не меньше. Водитель и его спутник разместятся на новых сидениях с подушками Advanced Comfort, пеноматериал которых увеличен с 35 мм до 70 мм. Сиденья легко снимаются с каркаса, а в случае необходимости их можно помыть или заменить.

В машине предусмотрено множество оригинальных отделений для мелкой поклажи и специальный комплект багажа, который идеально вписывается во внутреннее пространство автомобиля. В центре рулевого колеса на магните крепится поясная сумка, которую также можно носить на ремне. Еще одна сумка с клапаном имеет собственное место под приборной панелью, а в багажнике есть место для небольшого чемодана. На крыше установили рейлинги, "запаску" и дополнительную светодиодную панель.

Технически My Ami Buggy ничем не отличается от обычного Ami. Он оснащен 6-киловаттным (8 л.с.) электромотором, питание для которого обеспечивает батарея на 5,5 кВтч. Ami может проехать до 75 км с максимальной скоростью 45 км/ч. Зарядка аккумулятора от обычной однофазной розетки на 220 вольт займет всего 3 часа.

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