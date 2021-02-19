Chevrolet заставил Tesla снизить цены на Model 3 и Model Y

Американская компания Tesla объявила о снижении цен на свои электромобили Model 3 и Model Y.

Об этом сообщается на сайте производителя. Недавний выход на рынок электрических новинок от General Motors, компактного хэтчбека Bolt и кроссовера Bolt SUV по привлекательным ценам, заставил нервничать Илона Маска.

В результате, компания объявила о снижении цен на седан Model 3 и Model Y. Теперь за Model 3 RWD Standard Range Plus просят на тысячу долларов меньше, чем ранее, а цена стартует с $36 990.

Model 3 Dual Motor AWD Long Range по-прежнему обойдется минимум в $46 990, а топовая Performance также подешевела на тысячу и предлагается за $55 990.

Что касается кроссовера Model Y, то за модификацию RWD Standard Range просят от $39 990, что на $2000 дешевле прежнего прайса. Как и в случае с Model 3, вторая комплектация осталась без изменений и стоит $49 990, а вот за топовую Performance отныне просят на 1000 долларов меньше – от $60 990.

Еще одной проблемой Tesla является тот факт, что при сопоставимом запасе хода, Model 3 на $2995 дороже Chevrolet Bolt. А Bolt EUV не только на $5995 дешевле Model Y, но может проехать примерно на 10 км дальше. Кроме того, кроссовер от General Motors получил полуавтоматическую систему вождения Super Cruise, которая позволяет двигаться без помощи водителя на скоростных магистралях США и Канады.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla Model S с обновлением 2021 года получила штурвал вместо обычной рулевого колеса. Выяснилось, что покупатели смогут выбирать, какой тип руля они хотят иметь.