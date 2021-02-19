Tesla Model S можно будет выбрать cо штурвалом или обычным рулем

Tesla Model S с обновлением 2021 года получила штурвал вместо обычной рулевого колеса. Выяснилось, что покупатели смогут выбирать, какой тип руля они хотят иметь.

Соответствующие изображения интерьера модели обнаружили в коде веб-страницы на сайте Tesla, хотя компания еще нигде их не показывала. Руль в автомобиле обычной формы. Подрулевых переключателей нет, вероятно, за них будут сенсорные клавиши. Об этом сообщает сайт electrek.

Кроме того, в штате Огайо один из участников сообщества владельцев Tesla также обнаружил тестовый прототип Model S с обычным рулем. На его фото также заметно отсутствие подрулевых рычагов.

В местном сервисном центре автопроизводителя мужчине рассказали о возможности выбрать руль в форме круга. Хотя официальной информации об этом еще нет.

Tesla должна начать поставки новых моделей S и Model X в ближайшие недели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обновленные Tesla Model S и X смогут самостоятельно включать заднюю передачу. Их научили угадывать нужное направление движения и автоматически переключаться между режимами.