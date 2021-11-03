Chery показала модель QQ нового поколения

Китайская компания Chery создала новый субббренд iCar, а первой моделью, которая появится на рынке до конца года, станет миниатюрный хэтчбек QQ. Главной особенностью новинки станет электропривод.

Об этом сообщает портал Autohome. Приобрести новое детище мастеров из Уху можно будет по подписке или в специализированной сети шоу-румов iCar. На сегодняшний день их успели открыть уже более 1300. Кроме того, для пользователей разработали приложение, позволяющее подключаться к машине через облачные сервисы. За первые сутки работы приложения было подано 63 тысячи заявок на Chery QQ.

Видео дня

Трехдверный хэтчбек имеет скромные габариты: 2980 х 1496 х 1637 мм, а колесная база — 1960 мм. Дизайн выполнен в стилистике минимализма, а на передней панели расположились забавные светодиодные "глазки". Покупатели смогут выбирать из 6 пастельных тонов окраски кузова.

Простота и утилитарность продолжается в салоне модели. Цветной дисплей объединяет в себе функции шкалы приборов и экрана мультимедийной системы с радио и МР3-плеером.

Электромотор развивает 27 л.с. и 85 Нм. Он приводит задние колеса, а питание ему обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 9,6 или 13,9 кВтч. Заявленный запас хода составляет 120 и 170 км соответственно. Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч. В списке опций есть кондиционер, водительская подушка безопасности и ABS.

Продажи в Поднебесной стартуют до конца текущего месяца. Базовая версия обойдется в $4700, а за более укомплектованный вариант просят $6900.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Сhery показала стильный электрический кроссовер с пробегом 510 км