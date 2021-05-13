Caterham начнет выпуск электрической версии модели Seven

Британский производитель спорткаров, компания Caterham анонсировала выпуск электрической версии культовой модели Seven. Новинка ожидается в ближайшие несколько лет.

Об этом рассказал в интервью британскому изданию Autocar руководитель компании Грэм Макдональд. Электромобиль будет использовать ставшую уже легендой конструкцию Caterham Seven, но, с учетом большей массы получит усиленное шасси и подвеску. Для максимального снижения веса в компании намерены отказаться от системы рекуперации энергии торможения, а также активно использовать композитные материалы.

По словам Макдональда, автомобиль не будет крупнее нынешней модели с традиционным ДВС. По мнению руководителя Caterham, автомобиль будет обеспечивать те же характеристики, что и нынешний флагман 620R, который способен разгоняться до первой "сотни" менее 3 секунд.

В настоящее время в компании Caterham изучают рынок комплектующих электрических компонентов и батарей. По предварительным данным "Семерка на батарейках" появится не ранее 2023 года.

Напомним, что в этом году Caterham Cars была приобретена автомобильной группой VT Holdings со штаб-квартирой в Японии. Британский бренд был основан в 1973 году. С тех пор компания производит по лицензии Lotus спортивный родстер Lotus 7 под маркой Caterham. Продукция компании предлагается по всему миру, причем экспорт составляет 60% от годового объема продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания AC Cars представила электрическую версию своей культовой модели Cobra. Новинка получила длинное название AC Cobra Series 4 Electric, но за то время, пока вы будете его читать, автомобиль разгонится до первой "сотни". Это, конечно же, шутка, но в компании утверждают, что на спринт от 0 до 100 км/ч этому родстеру требуется всего 3,8 секунды.