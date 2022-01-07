Cadillac представил футуристический концепт без руля и педалей

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2022 концерн General Motors представил большое количество новинок, включая футуристический Cadillac InnerSpace. Концепт оснащен автопилотом, а вместо педалей и руля предусмотрена полочка с пледом и домашними тапочками.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Концепт представляет собой видение компанией будущего люксовых машин, которые обладают полностью автономным управлением и позволяют владельцу и его спутнику в полной мере насладиться путешествием в атмосфере уюта и комфорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Двухместное купе обтекаемой формы использует модульную электрическую платформу Ultium, которая обеспечит запас хода на одной зарядке порядка 650 км. Доступ в салон обеспечивают широкие двери и подъемная часть крыши. Кроме того, при посадке-высадке оба кресла поворачиваются к выходу.

С учетом того, что автомобиль имеет полностью автономное управление, поэтому ни руля, ни педалей в машине нет. Вместо приборной панели на всю ширину кузова располагается огромный сферический экран, кресла снабжены выдвижными подушками для отдыха ног, а из-под передней панели выдвигается полочка с пледом и домашними тапочками.

Информационно-развлекательная система с доступом к интернету позволит всегда быть в курсе событий, а также обеспечит пользователей разнообразными онлайн-сервисами.

Естественно, что Cadillac InnerSpace так и останется смелым и футуристическим концепткаром, но идеи, реализованные в его конструкции, со временем, смогут воплотиться в будущих моделях бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания General Motors привезла на выставку CES-2022 предсерийную версию пикапа Silverado на электротяге.