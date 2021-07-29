Британцы нарисовали самую дешевую Tesla за $25000

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Британцы нарисовали самую дешевую Tesla за $25000

Британские любители представили свою версию того, как может выглядеть дешевый электромобиль Tesla. Дизайн сделан по стилистике современной линейки бренда.

Эскизы опубликовали на сайте Сarwow. Напомним, что недавно Илон Маск пообещал представить наиболее доступный электромобиль, который будет стоить более $ 25000. Но до сих пор неизвестно как он будет выглядеть. Британские любители сделали попытку нарисовать классический хэтбек в стилистике Tesla Model 3 и других моделей производителя.

Впервые руководитель компании Маск обнародовал свои планы еще в сентябре 2020
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Предполагается, что хэтчбек будет использовать модульные элементе от Model 3, но получит совершенно новую более эффективную и мощную батарею, анонсированную ранее. Эта АКБ позволит преодолевать без остановки более 300 км. Также новинка получит облегченную конструкцию кузова и современную систему автономного управления.

Предполагается, что хэтчбек будет использовать модульные элементе от Model 3, но получит совершенно новую более эффективную и мощную батарею

Для того, чтобы сделать новую модель дешевой, Маск планирует организовать ее производство в Китае где в ближайшее время будет построен огромный промышленный комплекс. В его состав войдут отдельная гигафабрика по производству электрических аккумуляторов, завод полного цикла по выпуску электромобилей, а также научно-исследовательский центр.

Традиционно Маск ставит перед собой и своей командой амбициозные цели по массовому внедрению электромобилей и намерен предложить всем желающим автомобиль с электрическим двигателем, который будет стоить дешевле чем его аналог с ДВС.

Ориентировочно дебют наиболее дешевого автомобиля Tesla состоится в 2022 году

Ориентировочно дебют самого дешевого автомобиля Tesla состоится в 2022 году, а в 2023 первые машины отправятся к покупателям.

Как рассказывал OBOZREVATEL, эксперты сравнили стоимость 5-летней эксплуатации Tesla Model 3 и Toyota Camry.

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