BMW представила обновленное семейство 8-Series и топовый M8

Немецкая компания BMW официально презентовала обновленные версии семейства 8-Series и топовую модификацию М8. Спорткары получили выразительную облицовку радиатора и расширенный пакет опций.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Главным изменение во внешности стала фирменная облицовка радиатора, которая имеет весьма скромные размеры, а за счет горизонтальной ориентации, визуально делает машину шире.

В компании подготовили для рестайлинговых машин новую палитру цветов, а также расширенный ассортимент колесных дисков. На версии M850i теперь устанавливаются оптимизированные с точки зрения аэродинамики зеркала M, а кузов украсили логотипы BMW Motorsport.

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Изменения в салоне коснулись мультимедйиной системы, которая получила новый сенсорный экран диагональю 12,3 дюймов, который пришел на смену прежнему 10,25-дюймовому.

В компании решили отказаться от версии M8, а длю любителей "заряженных" версии оставили вариант M8 Competition, который легко отличить по более агрессивному оформлению передней части и дополнительным элементам обвеса.

В списке новых опций появились вставки в фарах M Shadowline и углепластиковые "ковши" M Carbon украшенные логотипами M8. Также для отделки приборной панели и верней части дверных панелей используется алькантара.

Под длинным капотом располагается хорошо знакомый фирменный 4,4-литровый мотор V8 c двумя турбинами. Он развивает мощность 625 л.с. и момент в 749 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатій "автомат". Реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная полноприводная трансмиссия M xDrive. С таким арсеналом M8 тратит на разгон до первой "сотни" примерно 3 секунды

Для самых требовательных покупателей компания предлагает особую версию 8 X Jeff Koons Edition на базе 850i xDrive Gran Coupe. Новинка будет представлена 17 февраля на специальном мероприятии. Она отличается особой отделкой интерьера и экстерьера, а в ее создании принимал участие известный американский художник Джеф Кунс.

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