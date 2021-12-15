Audi е-tron получит свежую внешность и увеличенный запас хода

На дорогах Швеции заметили прототип электрического кроссовера Audi e-tron. Автомобиль получит видоизмененный дизайн, а также улучшенные технические характеристики.

Об этом сообщает портал Carscoops. Компания Audi в будущем году представит обновленный электрический кроссовер Audi e-tron. Помимо планового рестайлинга автомобиль будет отличаться увеличенным запасом хода.

В настоящее время прототипы проходят суровые испытания на зимних дорогах Швеции. Внешние изменения коснутся дизайна модели. В частности, автомобиль получит новую светотехнику, видоизмененную облицовку радиатора и иные бамперы. В салоне ожидаются новые цвета и материалы отделки, а также расширенный пакет опций. В частности, изменениям подвергнут функционал инфо-развлекательной системы, расшириться список электронных помощников водителя (ADAS), предлагаемых в стандартной комплектации

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Но самые главные изменения скрыты от посторонних глаз. Речь идет о тяговой батарее нового поколения, которая позволит увеличить дальность хода до 600 км, что существенно превышает показатели актуальной модели (441 км). Кроме того, автомобиль получит более эффективный электромотор и улучшенную систему рекуперации энергии торможения.

Напомним, кроссовер e-tron дебютировал в модельной линейке в 2018 году, а двумя годами позже появился купеобразный e-tron Sportback. Audi e-tron стал первой полностью электрической моделью бренда. Автомобиль использует унифицированную платформу MLB, которая позволяет устанавливать как привычные ДВС, так и электропривод. Более поздние электромобили марки построены на более "продвинутой" электрической архитектуре MEB (Q4 e-tron, Q5 e-tron) или PPE (Q6 e-tron, A6 e-tron).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi попрощалась с моделью TT RS выпуском спецверсии.