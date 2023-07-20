Электрический внедорожник Ford подешевел на 10 000 долларов

На электрический внедорожник Ford F-150 Lightning снизили цену. Большой пикап подешевел сразу на 10 000 долларов в зависимости от комплектации.

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По данным Electrive, снижения цен автопроизводителю удалось добиться за счет наращивания объемов производства. На заводе в Мичигане ожидается трехкратное увеличение изготовления электромобилей Ford F-150 Lightning – до 150 000 единиц в год.

Также на введение скидок повлияло снижение расходов на сырье для производства батарей. Автомобили подешевели в зависимости от конкретного исполнения.

Так, самая большая скидка – у базовой модели Ford F-150 Lightning Pro, который теперь стоит $49 995 (вместо 59 974 долларов). Другие модификации модели после скидок оценили в 54 995 и 69 995 долларов.

Топовый вариант электропикапа Ford F-150 Lightning оценили в $85 995 долларов – такой автомобиль подешевел на 6000 долларов. С новыми ценами внедорожники поступят в продажу в октябре.

Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал о внедорожнике, который продают в китайском интернет-магазине. Электромобиль получился очень странным.