Дешевые модели АвтоВАЗ стали еще хуже из-за ограничений

После множества санкций, наложенных на РФ, АвтоВАЗ столкнулся с ограничениями и даже остановил свою работу. Но после возобновления сборки его дешевые модели оказались в худшем положении, чем когда-либо.

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О проблемах сообщает Autonews со ссылкой на слова президента Российской ассоциации автодилеров (РоАД) Алексея Подщеколдина. По его данным, дилеры получают только 22% полностью оснащенных автомобилей Lada.

А 78% машин АвтоВАЗ поставляет в некомплектном состоянии, в них не хватает деталей. Например, две трети автомобилей Lada Vesta приходят без кнопки ГЛОНАСС (навигация и экстренное реагирование при ДТП) или рамки щитка приборов.

В свою очередь внедорожник Lada Niva Travel (прежде назывался Chevrolet Niva) поставляется в готовом виде. Но некоторые кузовные элементы установлены неправильно, а детали топливной системы требуют замены. Но подобные проблемы наблюдались всегда.

Также ранее появлялась информация, что АвтоВАЗ производит автомобили без ABS, подушек безопасности, дверных ручек и задних стекол.

В компании поставку неготовых машин дилерам объясняют переполненностью собственных складов такими транспортными средствами. Некоторых деталей просто нет (и неизвестно, будут ли они вообще), а произведенные автомобили уже попросту негде удерживать.

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