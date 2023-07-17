Дешевая Ferrari по цене Renault Duster оказалась игрушкой. Фото

Компания Amalgam Collection предлагает купить Ferrari Purosangue всего за 15 995 долларов. Или за $20 795 в топовой спецификации. При этом за цену Renault Duster продают игрушечный автомобиль.

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Всего подготовят 199 экземпляров кроссовера Ferrari Purosangue в масштабе 1:8, сообщает Motor1. На каждую машинку необходимо потратить более 300 часов работы.

Самый дешевый вариант – за $15 995 – выкрашен в яркий красный цвет кузова и оснащен пятиспицевыми колесными дисками. Обивка интерьера выполнена в черном цвете с красными глянцевыми акцентами.

Интересно, что все цвета оригинальные – Ferrari использует те же коды материалов и оттенков. Это позволило специалистам Amalgam Collection добиться максимального сходства игрушки с настоящим автомобилем.

За 20 795 долларов можно купить модификацию Bespoke. В этом случае новый собственник выберет цвет кузова и материалы отделки интерьера – все как в дилерском центре Ferrari при создании Purosangue в индивидуальной комплектации.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о том, сколько дешевых автомобилей можно купить по цене одного нового электромобиля Rolls-Royce. В случае с некоторыми бюджетными моделями количество может удивить.